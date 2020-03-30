Пласидо Доминго госпитализирован с коронавирусом – СМИ

Артист доставлен в больницу спустя две недели после проявления первых симптомов

22 марта стало известно, что испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. При этом он не проходил лечение в клинике, а изолировался в своем доме. Теперь же появилась информация, что артист госпитализирован спустя 14 дней после появления первых симптомов COVID-19. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что состояние 79-летнего Пласидо Доминго ухудшилось и сейчас он находится в одной больниц мексиканского курорта Акапулько.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго Фото: Getty Images

По информации мексиканских СМИ, певец прошел самую критическую стадию вируса и находится на пути к выздоровлению. Пресс-секретарь Доминго охарактеризовал его состояние как "стабильное" и добавил: "Он будет оставаться в больнице, пока доктора считают это необходимым".

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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