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Пласидо Доминго покинул пост директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала

Артист занимал должность на протяжении 16 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Фото: Getty Images

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго после массовых обвинений в сексуальных домогательствах оставил пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал на протяжении 16 лет.

Пласидо Доминго на фоне секс-скандала принял важное решение. Подробности в видео:

Как сообщает издание The New York Times, 78-летний певец также отменил все свои выступления в опере. Сам артист не считает себя виновным, но после обвинений со стороны двух десятков женщин, решил не подставлять коллег и подвергать их репутацию рискам.

"Недавние обвинения в мой адрес создали такую атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", – заявил оперный певец.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам Доминго. 78-летний певец отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

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Источник: The New York Times
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