Пласидо Доминго выписали из больницы: в каком состоянии находится певец

После осложнение от COVID-19 певца отпустили домой

Испанский оперный певец Пласидо Доминго был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц мексиканского курорта Акапулько. Артист попал в клинику спустя 14 дней после появления первых симптомов COVID-19 – кашля и лихорадки. Но на данный момент испанского оперного певца выписали из больницы и он отправился на домашнюю реабилитацию.

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О выписке 79-летнего артиста сообщил источник в Министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро. Как сообщает CNN-Испания, сейчас состояние здоровья певца стабильное. Эту же информацию позже подтвердил министр здравоохранения Герреро.

Пласидо Доминго Фото: Getty Images

"Звезда оперы Пласидо Доминго был выписан в воскресенье из частной больницы в Акапулько, штат Герреро, Мексика, после того, как ранее был госпитализирован с осложнениями, связанными с COVID-19", – сказано в сообщении.

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Напомним, что о заражении Пласидо Доминго COVID-19 объявил 22 марта. По словам оперного певца, у него были коронавирусные симптомы – лихорадку и кашель. Оперный певец сдал тест в больнице, который оказался положительным. Поэтому Пласидо Доминго и его семья решили самоизолироваться и не распространять недуг.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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