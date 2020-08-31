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Племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность: фото

Сегодня, 09:06

Эмма Робертс беременна первенцем

Известная голливудская актриса, племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав трогательные фото со своим возлюбленным в Instagram.

На снимках 29-летняя Эмма позирует с округлившимся животиком в объятиях своего 35-летнего бойфренда Гаррета Хедлунда.

"Я и двое моих любимых ребят", – подписала снимки Робертс, тем самым намекнув, что у них с Гарретом будет мальчик.

Также Эмма в описании к фото добавила два голубых сердечка, что также может служить подтверждением того факта, что у нее родится сын.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Фото: instagram.com/emmaroberts/

Отметим, что Эмма и Гаррет встречаются уже больше года. Жениться пара пока не спешит. Интересно, что фото с Хэдлундом Робертс опубликовала в своем микроблоге впервые. До этого актриса редко делилась с поклонниками снимками со своими партнерами.

Эмма Робертс
Эмма Робертс
Фото: instagram.com/emmaroberts/

До отношений с Гарретом у Эммы был роман с актером Эваном Питерсом. Они встречалась семь лет и собирались пойти под венец. Хедлунд в течение пяти лет был в отношениях с актрисой Кирстен Данст.

Напомним, модель Джиджи Хадид впервые поделилась фото с округлившимся животом. Мы также сообщали, что жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот.

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