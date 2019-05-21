Племянница Елизаветы ІІ вышла замуж: первые официальные фото

Избранником Габриэллы Виндзор стал 44-летний финансист

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона Фото: AFP

18 мая в королевской семье Великобритании состоялось очередное важное событие – свадьба племянницы королевы Елизаветы ІІ. 37-летняя Габриэлла Виндзор вышла замуж за 44-летнего финансиста Томаса Кингстона. Церемония прошла в Виндзорском замке, где в 2018 году заключили брак принц Гарри и Меган Маркл.

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А сегодня, 21 мая, на официальной странице королевской семьи в Instagram появились первые официальные фото с торжества. На одном из позирует королева Елизавета ІІ, которая выбрала по такому поводу элегантный розовый костюм и шляпку в тон.

Свадьба племянницы королевы Елизаветы ІІ Фото: instagram.com/theroyalfamily

Габриэлла Виндзор вышла замуж Фото: instagram.com/theroyalfamily

Габриэлла Виндзор и ее супруг Томас Кингстон Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отметим, 37-летняя Габриэлла и 44-летний Томас встречались около трех лет. О намерении обвенчаться они сообщили в прошлом году.

Свадебная церемония не была слишком пышной. Молодоженов сопровождали ближайшие родственники, в том числе Елизавета II с мужем, принц Гарри, Джеймс Миддлтон и его девушка Элиз, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз, и другие.

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