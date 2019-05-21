Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Племянница Елизаветы ІІ вышла замуж: первые официальные фото

Избранником Габриэллы Виндзор стал 44-летний финансист

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:17
Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона
Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона
Фото: AFP

18 мая в королевской семье Великобритании состоялось очередное важное событие – свадьба племянницы королевы Елизаветы ІІ. 37-летняя Габриэлла Виндзор вышла замуж за 44-летнего финансиста Томаса Кингстона. Церемония прошла в Виндзорском замке, где в 2018 году заключили брак принц Гарри и Меган Маркл.

Смотрите также видео: у королевы Елизаветы ІІ появилась фаворитка

А сегодня, 21 мая, на официальной странице королевской семьи в Instagram появились первые официальные фото с торжества. На одном из позирует королева Елизавета ІІ, которая выбрала по такому поводу элегантный розовый костюм и шляпку в тон.

Свадьба племянницы королевы Елизаветы ІІ
Свадьба племянницы королевы Елизаветы ІІ
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Габриэлла Виндзор вышла замуж
Габриэлла Виндзор вышла замуж
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Габриэлла Виндзор и ее супруг Томас Кингстон
Габриэлла Виндзор и ее супруг Томас Кингстон
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отметим, 37-летняя Габриэлла и 44-летний Томас встречались около трех лет. О намерении обвенчаться они сообщили в прошлом году.

Свадебная церемония не была слишком пышной. Молодоженов сопровождали ближайшие родственники, в том числе Елизавета II с мужем, принц Гарри, Джеймс Миддлтон и его девушка Элиз, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз, и другие.

Ранее мы писали, что Елизавета II и Кейт Миддлтон прогулялись по саду в ярких платьях, очень похожих платьях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

королевская семья королевская свадьба королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Популярные статьи

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

Новости партнеров

Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Башарову — бойкот: за избиение жены актера выживают со сцены
Башарову — бойкот: за избиение жены актера выживают со сцены
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь