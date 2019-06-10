Племянница принцессы Дианы подогрела слухи о помолвке с 60-летним бизнесменом
Китти Спенсер засветилась с обручальным кольцом
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер постоянно привлекает внимание к себе и своей личной жизни. На днях она засветилась на светском мероприятии, где появилась в изысканной одежде и с кольцом на безымянном пальце.
Могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:
Стоит отметить, что Китти Спенсер еще с 2018 года ей приписуют роман с 60-летним миллиардером Майклом Льюисом. Пара уже засветилась во время прогулки в Нью-Йорке, чем подтвердила все слухи.
Теперь же в западных СМИ говорят, что влюбленные готовятся к свадьбе. Все потому, что во время благотворительного бала Cash & Rocket Gala Китти Спенсер засветилась с обручальным кольцом на безымянном пальце. Драгоценность имела большой бриллиант, что может свидетельствовать о том, что миллиардер сделал предложение красавице. Однако пока официального подтверждения этому нет.
Стоит отметить, что на бал Китти Спенсер пришла без Майкла Льюиса. Она красовалась перед камерами в черном комбинезоне от популярного бренда Michael Kors. Стильное украшение в волосах завершило образ Китти Спенсер.
Напомним, летом прошлого года вышла замуж еще одна племянница принцессы Дианы Селия Маккоркодейл.
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