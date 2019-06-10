Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Племянница принцессы Дианы подогрела слухи о помолвке с 60-летним бизнесменом

Китти Спенсер засветилась с обручальным кольцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
Китти Спенсер
Китти Спенсер
Фото: Getty Images

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер постоянно привлекает внимание к себе и своей личной жизни. На днях она засветилась на светском мероприятии, где появилась в изысканной одежде и с кольцом на безымянном пальце.

Могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:

Стоит отметить, что Китти Спенсер еще с 2018 года ей приписуют роман с 60-летним миллиардером Майклом Льюисом. Пара уже засветилась во время прогулки в Нью-Йорке, чем подтвердила все слухи.

Теперь же в западных СМИ говорят, что влюбленные готовятся к свадьбе. Все потому, что во время благотворительного бала Cash & Rocket Gala Китти Спенсер засветилась с обручальным кольцом на безымянном пальце. Драгоценность имела большой бриллиант, что может свидетельствовать о том, что миллиардер сделал предложение красавице. Однако пока официального подтверждения этому нет.

Читайте также
Очаровательные племянницы принцессы Дианы покоряют мир

Стоит отметить, что на бал Китти Спенсер пришла без Майкла Льюиса. Она красовалась перед камерами в черном комбинезоне от популярного бренда Michael Kors. Стильное украшение в волосах завершило образ Китти Спенсер.

Напомним, летом прошлого года вышла замуж еще одна племянница принцессы Дианы Селия Маккоркодейл. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж
замуж принцесса диана Китти Спенсер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ
Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ
Сын Кристины Орбакайте встретил день рождения с мачехой
Сын Кристины Орбакайте встретил день рождения с мачехой
Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость
Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Food

Печеночный торт: рецепт дня

Сегодня, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

Вчера, 20:32Психология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Украинская Кончита: бородатая Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

Вчера, 13:34Психология

Какие типы друзей существуют: их только два

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняШоу-бизнес

Сергей Притула объявил о решении податься в политику – видео

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняTravel

YanAir закрывается? Отменят ли рейсы и как вернуть билеты

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

Новости партнеров

Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Тест: Мультики родом из СССР: хорошо ли вы их знаете?
Тест: Мультики родом из СССР: хорошо ли вы их знаете?
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь