Племянница принцессы Дианы выходит замуж спустя 11 лет отношений

Первым радостную новость сообщил отец девушки

28-летняя племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж за своего возлюбленного Грега Маллетта, с которым встречалась 11 лет до помолвки. О радостном событии рассказал отец Амелии, британский аристократ, младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер на своей странице в Twitter.

"Так рад за мою дочь, Амелию, которая обручилась со своим парнем Грегом. Они вместе 11 лет. Они оба так взволнованы этим событием. Посылаю им любовь и добрые пожелания. Мне очень приятно, что Грег попросил мое благословение перед тем, как делать предложение Амелии. Это очень мило", – написал Спенсер.

Амелия Спенсер и Грег Малетт Фото: twitter.com/cspencer1508

Чарльз также добавил фото Амелии и Грега, на котором виднеется обручальное кольцо девушки. Отметим, что Грег тоже прокомментировал помолвку со своей возлюбленной. На странице в Instagram он описал день, когда обручился с Амелией, как "лучший в жизни" и уточнил, что помолвка состоялась еще 22 июля.

"Это был лучший день в моей жизни. 22 июля 2020 года я попросил любовь всей моей жизни прожить со мной до конца своих дней, и она сказала "да". Не могу быть счастливее, и я люблю тебя всем сердцем", – обратился к Амелии Малетт.

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