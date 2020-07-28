Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Племянница принцессы Дианы выходит замуж спустя 11 лет отношений

Сегодня, 17:45

Первым радостную новость сообщил отец девушки

28-летняя племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж за своего возлюбленного Грега Маллетта, с которым встречалась 11 лет до помолвки. О радостном событии рассказал отец Амелии, британский аристократ, младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер на своей странице в Twitter.

"Так рад за мою дочь, Амелию, которая обручилась со своим парнем Грегом. Они вместе 11 лет. Они оба так взволнованы этим событием. Посылаю им любовь и добрые пожелания. Мне очень приятно, что Грег попросил мое благословение перед тем, как делать предложение Амелии. Это очень мило", – написал Спенсер.

Амелия Спенсер и Грег Малетт
Амелия Спенсер и Грег Малетт
Фото: twitter.com/cspencer1508

Чарльз также добавил фото Амелии и Грега, на котором виднеется обручальное кольцо девушки. Отметим, что Грег тоже прокомментировал помолвку со своей возлюбленной. На странице в Instagram он описал день, когда обручился с Амелией, как "лучший в жизни" и уточнил, что помолвка состоялась еще 22 июля.

"Это был лучший день в моей жизни. 22 июля 2020 года я попросил любовь всей моей жизни прожить со мной до конца своих дней, и она сказала "да". Не могу быть счастливее, и я люблю тебя всем сердцем", – обратился к Амелии Малетт.

Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить жизнь самоубийством – смотрите видео:

Напомним, в Сети опубликовали личное письмо принцессы Дианы, которое выставили на аукцион. Ранее принц Уильям откровенно рассказал о смерти принцессы Дианы и страхе отцовства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Стало известно, где внучка Елизаветы II проводит медовый месяц во время пандемии 99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото Принцу Джорджу - 7 лет: лучшие фото маленького монарха
принцесса Диана королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Найсмачніші налисники: як приготувати апетитну страву
Найсмачніші налисники: як приготувати апетитну страву
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Сегодня, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Сегодня, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Сегодня, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Сегодня, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Сегодня, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

Вчера, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Вчера, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Вчера, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Вчера, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Вчера, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

26 июляШоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

26 июляШоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Новости партнеров

Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Нежнейшая шарлотка с ананасом: безумно вкусный рецепт
Нежнейшая шарлотка с ананасом: безумно вкусный рецепт
Скумбрия, запеченная кусочками в духовке
Скумбрия, запеченная кусочками в духовке
Кристина Асмус впервые рассказала, кто стал инициатором развода
Кристина Асмус впервые рассказала, кто стал инициатором развода
Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
Самые красивые бегуньи: эта девушка "Мерилин в спорте"
Самые красивые бегуньи: эта девушка "Мерилин в спорте"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять