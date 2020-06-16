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Племянница Софии Ротару отправилась в медовый месяц: первые фото молодоженов

Сегодня, 18:52

Sonya Kay отдыхает с супругом в Буковеле

7 июня племянница Софии Ротару – певица Sonya Kay – вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова, которого она скрывала от общественности до самого дня бракосочетания. Пышное торжество пришлось отменить из-за смерти отца певицы 65-летнего Сергея Хлябича. Мужчина скончался весной.

Поэтому влюбленные просто расписались в столичном ЗАГСе и отправились в свадебное путешествие. Из-за пандемии коронавируса медовый месяц за границей пришлось отменить, а вместо этого молодожены отправились в Буковель.

На своей личной странице в Instagram Соня поделилась с поклонниками романтическими снимками со своим новоиспеченным супругом. Влюбленные позируют в бассейне на фоне пейзажных гор.

Певица Sonya Kay с супругом Олегом
Певица Sonya Kay с супругом Олегом
Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Олег Петров также опубликовал совместный снимок с женой и поблагодарил родственницу за подаренную поездку в честь свадьбы.

Медовый месяц украинской певицы в Карпатах
Медовый месяц украинской певицы в Карпатах
Фото: instagram.com/1_petrov

Более подробно о смерти отца Sonya Kay смотрите в сюжете:

Напомним, изначально певица планировала полноценную свадьбу, на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению, но из-за недавней трагедии в семье Сони молодая пара решила отметить событие в тесном кругу близких и друзей.

Добавим, что отца певицы похоронили в родных Черновцах, а сама Sonya Kay посвятила ему трогательный пост.

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