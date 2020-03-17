Племянница Софии Ротару сыграет свадьбу за 100 тысяч долларов
Среди гостей будет певица София Ротару
Этим летом племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay, и ее жених готовятся к свадьбе. В программе "Зірковий шлях" на теканале "Украина" стало известно, где будет проходить празднование и в какую сумму обойдется оно молодым.
В июне украинская певица Sonya Kay и ее жених сыграют свадьбу. Мероприятие пройдет в Киеве, соберется 90 гостей. Среди них будет певица София Ротару. Вопрос, станет ли выступать звезда на предстоящем празднике, уже решен. В этот день певица послушает других исполнителей. Соня Кей пригласила кавер-группу, композиции которой приятно удивят гостей.
Веселье, запланированное молодыми этим летом, обойдется им приблизительно в 100 тысяч долларов. Что касается конкурсов и обрядов, то Sonya Kay решила от них отказаться. Мальчишник и девичник тоже отменяются. Но гостей ждут другие сюрпризы.
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А где жених сделал любимой предложение, что подарила знаменитая певица своей племяннице, и о каких секретах из прошлого Sonya Kay никто даже не догадывался, вы узнаете уже совсем скоро в программе "Зірковий шлях".
Ранее мы рассказывали, что племянница Софии Ротару сломала обе руки в Испании.
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