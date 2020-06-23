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Племянница Софии Ротару временно уходит со сцены: заявление певицы

Сегодня, 17:36

Sonya Kay делает творческую паузу

Племянница украинской артистки Софии Ротару певица Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова, сделала официальное заявление. Исполнительница на время уходит со сцены.

Важную новость Соня сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Однако племянница Ротару успокоила фанатов и заявила, что к осени 2020 года уже начнет работу над новым музыкальным материалом, поэтому скучать им придется недолго.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay
Племянница Софии Ротару Sonya Kay
Фото: instagram.com/sonyakayofficial

"На некоторое время я собираюсь сделать паузу, но лишь для того, чтобы мы со своей командой поработали над материалом, который я называю бомба-ракета. В настоящее время мы также сделаем паузу для интервью, чтобы полностью окунуться над трудом для материала. Для всех представителей СМИ – мы к вам вернемся с интересными новостями и сюжетами и, конечно, с новой музыкой – осенью 2020", – написала Sonya Kay.

Более подробно о смерти отца Sonya Kay смотрите в сюжете:

Напомним, что Sonya Kay пришлось отменить пышное свадебное торжество из-за смерти отца певицы, 65-летнего Сергея Хлябича. Мужчина скончался весной.

Поэтому влюбленные просто расписались в столичном ЗАГСе и поехали в свадебное путешествие в Карпаты.

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