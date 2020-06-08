Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала своего избранника: первые фото молодоженов

Певица Sonya Kay и хоккеист сборной Украины Олег Петров поженились 7 июня

В минувшее воскресенье, 7 июня, племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay вышла замуж. Ее мужем стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого девушка тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания. Смотрите эксклюзивные кадры со свадьбы Сони и Олега далее в материале.

Напомним, что из-за смерти своего отца – 65-летнего Сергея Хлябича – Sonya Kay вынуждена была отказаться от громкой свадьбы. "Мы просто распишемся 7 июня и все. Просто распишемся и будем жить дальше", – говорила девушка.

Sonya Kay и Олег Петров Фото: пресс-служба



И все же церемония состоялась. "Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда", – комментирует Соня собственную свадьбу.

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Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе. На ней было нежное кружевное платье, а образ она дополнила диадемой. Торжество справляли в гостинице Fairmont в Киеве, а среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова Фото: пресс-служба Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова Фото: пресс-служба Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова Фото: пресс-служба Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова Фото: пресс-служба Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова Фото: пресс-служба 1/5

Напомним, изначально певица планировала полноценную свадьбу, на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению, но из-за недавней трагедии в семье Сони, молодая пара решила отметить событие в тесном кругу близких и друзей.

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