По маминым стопам: Маша Полякова удивила серьезным заявлением

14-летняя дочь певицы заинтересовалась политикой

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Не успели украинцы еще принять всю серьезность намерений певицы Оли Поляковой касательно политики, как ее 14-летняя дочь удивила заявлением.

Оля Полякова объявила о создании женской партии. Детали в сюжете:

На странице в Instagram девочка рассказала подписчикам, что после громких заявлений ее звездной мамы, она подала заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. А также Маша Полякова проявила интерес к гендерным аспектам в Украине и призвала всех желающих приобщиться к обсуждению острых проблем.

"Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше? Девушки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! Жду ответа и вам желаю успехов! Жизнь улыбается лидерам! Встретимся в Верховной Раде!", – написала девочка.

29 Май 2019 в 10:22 PDT INSTAGRAM (@mashapolyakova)

По ее словам, 11 октября 2019 года в здании Верховной Рады Украины соберутся девушки со всей Украины, чтобы пообщаться с Послом проекта Girl2leader Ukraine и другими спикерами. Также Маша Полякова прикрепила ссылку, куда можно отправлять заявку на участие.

Напомним, что о своих намерениях стать политиком Оля Полякова объявила во время доклада на Форуме Женского Партнерства, который состоялся при поддержке общественной организации "Ділові Українські Жінки".

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