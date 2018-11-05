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По-семейному: Елизавета II пригласила мать Меган Маркл отпраздновать вместе Рождество

Королева хотела поддержать Меган

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Меган Маркл с мамой. Фото: Getty
Меган Маркл с мамой. Фото: Getty

Королевская семья ни дня не дает отдохнуть о новых новостей. Так, стало известно, что королева Елизавета II пригласила мать Меган Маркл, Дорию Рэгланд, которая вскоре переедет в Великобританию, отпраздновать рождественские праздники в кругу королевской семьи в Сандрингемском дворце в Норфолке. Об этом сообщает Radar.

Сообщается, что королева хотела продемонстрировать свое доверие к маме Меган. Отметим, что Елизавета никогда не предлагала такого родителям Кейт Миддлтон, родители герцогини Кембриджской не останавливались с семьей на праздники.

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Также отмечается, что королеве известно о конфликте Меган с отцом и сестрой. И то, что у нее нет близких и друзей в Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что мать герцогини Сассекской собирается вмешаться в конфликт между своей дочерью и ее отцом.

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Елизавета II праздники королевская семья Меган Маркл Дориа Рэгланд
Источник: "Сегодня"
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