По-семейному: Елизавета II пригласила мать Меган Маркл отпраздновать вместе Рождество

Королева хотела поддержать Меган

Меган Маркл с мамой. Фото: Getty

Королевская семья ни дня не дает отдохнуть о новых новостей. Так, стало известно, что королева Елизавета II пригласила мать Меган Маркл, Дорию Рэгланд, которая вскоре переедет в Великобританию, отпраздновать рождественские праздники в кругу королевской семьи в Сандрингемском дворце в Норфолке. Об этом сообщает Radar.

Сообщается, что королева хотела продемонстрировать свое доверие к маме Меган. Отметим, что Елизавета никогда не предлагала такого родителям Кейт Миддлтон, родители герцогини Кембриджской не останавливались с семьей на праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто тратит больше денег на одежду – Кейт Миддлтон или Меган Маркл

Также отмечается, что королеве известно о конфликте Меган с отцом и сестрой. И то, что у нее нет близких и друзей в Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что мать герцогини Сассекской собирается вмешаться в конфликт между своей дочерью и ее отцом.