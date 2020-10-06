По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка
Внучка королевы Елизаветы II впервые станет мамой
Недавно стало известно, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения беременна. Она и ее супруг Джек Бруксбэнк, которые поженились два года назад, ожидают первенца. А пока в Сети обсуждают: получит ли ребенок принцессы Евгении королевский титул.
Пол малыша пока не известен, однако если у Евгении родится сын, он будет 11-м в очереди на престол. Скорее всего, у ребенка не будет титула, пишет Vanity Fair.
Дело в двух вещах: первая – женщины королевской семьи не наследуют титулы и не могут их передавать мужьям; вторая – сама принцесса Евгения не хочет, чтобы ее ребенок жил по правилам монаршей семьи.
Отметим, что королева Елизавета ІІ вправе пожаловать своему будущему правнуку титул.
"Даже если королева предложит им титул в качестве подарка, это не то, чего хотят Евгения и Джек", – говорит инсайдер.
Пара хочет, чтобы их ребенок жил обычной жизнью и сам зарабатывал, как это делают принц Гарри и Меган Маркл.
Напомним, что в октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Евгения – девятая по линии наследования престола.
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