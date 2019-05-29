По стопам отца: сын Потапа спел рэп

У артиста подрастает достойная замена

Потап с сыном Андреем Фото: instagram.com/realpotap

Украинский артист Потап (Алексей Потапенко), который сейчас наслаждается медовым месяцем со своей супругой Настей Каменских, похвастался творческими успехами сына Андрея.

Потап и Настя отправились на медовый месяц. Детали в сюжете:

На своей странице в Instagram Потап опубликовал видео со школьного выпускного своего сына от первой жены и партнера по бизнесу Ирины Горовой. 10-летний мальчик без капли стеснения на праздничном концерте спел со своими одноклассниками украинский рэп. Звездный отец поздравил выпускника и не скрывал перед подписчиками гордости за подрастающее поколение.

29 Май 2019 в 2:04 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

"Мой мальчик, Андрюша, с выпускным! Я рад, что вложил частичку себя в ваше выступление! Вы молодцы! Школа Школа лалалала!" – написал Потап.

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости.

После свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

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