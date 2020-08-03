Победитель Евровидения-2015 Монс Сельмерлев с женой потеряли ребенка

О трагедии сообщила супруга артиста Кьяра

Шведский певец, ведущий и победитель песенного конкурса "Евровидение-2015" Монс Сельмерлев и его супруга, британская актриса Кьяра Сельмерлев, потеряли ребенка. У Кьяры случился выкидыш на позднем сроке беременности. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Кьяра написала большое письмо своим подписчикам, где рассказала о случившемся.

"Это были ужасные несколько дней, поэтому я просто хотела побыть в тишине. К сожалению, мы потеряли нашего малыша. Это второй "тихий выкидыш", который мы пережили в этом году. Я собираюсь провести некоторое время вдали от социальных сетей, чтобы все это пережить и исцелиться в окружении моей драгоценной семьи. Мы также хотели бы поблагодарить всех вас за ваши пожелания", – написала девушка.

Монс Cельмерлев с семьей Фото: instagram.com/manszelmerlow

Кьяра также попросила своих подписчиц сильно не переживать – девушка уверена, что ее пост – это знак поддержки всем тем, кто пережил подобное.

Отметим, что у Монса и Кьяры есть сын Альберт, который родился в мае 2018 года. В 2019 году пара поженилась.

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