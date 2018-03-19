Победитель Евровидения-2017 выступит на конкурсе в этом году

Стало известно, что 28-летний португальский певец и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал выступит на сцене Евровидения-2018 в Лиссабоне со своей композицией "Amar Pelos Dois". По традиции самого конкурса, его открывает победитель прошлого года. В этот раз такое традиционное выступление было под вопросом из-за проблем со здоровьем Сальвадора. Дело в том, что в декабре прошлого года артист перенес операцию по пересадке сердца. Ему пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем был подобран подходящий донор. После этого певец проходил этап реабилитации.

Благодаря Евровидению Сальвадор завоевал сердца многих зрителей по всему миру. Недавно, впервые после операции, Собрал поделился видео, на котором спел для своих поклонников в Instagram.

Ранее мы писали о том, что главным претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля. В таблице букмекеров она занимает первое место. Отметим, что теперь в букмекерской таблице Эстония опустилась на третье место, второе место занимает Чехия, которую в этом году представит Миколас Джозеф с песней "Lie to Me", ну а первое – Израиль. Победивший на Национальном отборе на Евровидение певец MELOVIN пока что находится на 22 позиции в общей таблице прогноза.