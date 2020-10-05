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Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

Сегодня, 17:55

С Джорданом Гарфилдом певец встречается менее года

Дункан Лоуренс из Нидерландов, который прославился благодаря своей победе на "Евровидении-2019", женится. Певец сообщил радостную новость и даже показал обручальное кольцо на своей странице в Instagram. Примечательно, что он и его возлюбленный Джордан Гарфилд начали встречаться в начале 2020 года.

В сторис Дункан Лоуренс опубликовал фото с кольцом и признанием в любви бойфренду. Тот в свою очередь запостил их совместное фото и сообщил, что сделал певцу предложение.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

"Я сделал предложение Дункану Лоуренсу и он ответил "да". Я в жизни не был таким счастливым... Я женюсь на своем лучшем друге", – написал Гарфилд в Instastories.

Фото: instagram.com/jordandelivers

Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд начали встречаться в начале 2020 года. 26-летний победитель "Евровидения" подтвердил свой роман в мае.

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О парне Лоуренса известно мало. Джордан пишет музыку, любит котов и публикует в Сети селфи с любимым.

Певец Дункан Лоуренс со своим бойфрендом
Певец Дункан Лоуренс со своим бойфрендом
Фото: instagram.com/jordandelivers

Ранее стало известно, что актриса Лили Коллинз из фильма "С любовью, Рози" выходит замуж.

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Источник: instagram.com/jordandelivers
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