Победитель шоу "Танці з зірками 2019" Евгений Кот: что известно о танцовщике

Ходили слухи о его романе с партнершей по шоу Ксении Мишиной

Женя Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

В воскресенье, 24 ноября, состоялся финальный выпуск танцевального шоу "Танці з зірками 2019". Главный кубок достался актрисе Ксении Мишиной и ее партнеру Жене Коту. Сегодня.Lifestyle собрали для вас интересные факты о танцовщике Евгении Коту.

Что известно о Жене Коту – читайте в материале.

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Евгений Кот: биография танцора

Евгений Кот родился 20 мая 1988 года в Херсоне. Начал заниматься танцами в 13 лет и в 2004 году окончил Лицей искусств. В Киеве учился в Киевском эстрадно-цирковой колледже, на втором курсе работал в составе балета Татьяны Денисовой JB, снимался в клипах известных исполнителей. Также работал в составе балета Ани Лорак и Тины Кароль.

Женя Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

В 2008 году Женя Кот стал финалистом популярного украинского телешоу "Танцуют все!". После проекта Евгений отправился во всеукраинский тур. С 2015 по 2017 год Евгений является актером первого плана и креативным продюсером шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартовi мрiй".

Евгений Кот увлекается мотоциклами. Недавно танцовщик сумел приобрести Harley-Davidson.

Евгений Кот: личная жизнь танцора

Женя Кот и Наталья Татаринцева Фото: instagram.com/kot_jenya

В 2015 году Женя Кот встретил свою будущую жену Наталью Татаринцеву, на сегодня четырехкратную чемпионку мира по танцу на пилоне. Поженилась пара в январе 2019 года на одном из островов неподалеку Таити.

С супругой артист освоил направление пилона и акробатики и уже в 2016 году стал бронзовым призером международного чемпионата PoleArt Cyprus 2016.

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

Однако Жене Коту и его партнерше по шоу Ксении Мишиной постоянно приписывают роман из-за страстных и эмоциональных выступлений на паркете. Впрочем, танцор и актриса всегда это опровергали.

Напомним, ранее Сегодня рассказали подробности личной жизни и биографии актрисы Ксении Мишиной.

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