Победитель шоу "Танці з зірками 2019" Евгений Кот: что известно о танцовщике
Ходили слухи о его романе с партнершей по шоу Ксении Мишиной
В воскресенье, 24 ноября, состоялся финальный выпуск танцевального шоу "Танці з зірками 2019". Главный кубок достался актрисе Ксении Мишиной и ее партнеру Жене Коту. Сегодня.Lifestyle собрали для вас интересные факты о танцовщике Евгении Коту.
Что известно о Жене Коту – читайте в материале.
Евгений Кот родился 20 мая 1988 года в Херсоне. Начал заниматься танцами в 13 лет и в 2004 году окончил Лицей искусств. В Киеве учился в Киевском эстрадно-цирковой колледже, на втором курсе работал в составе балета Татьяны Денисовой JB, снимался в клипах известных исполнителей. Также работал в составе балета Ани Лорак и Тины Кароль.
В 2008 году Женя Кот стал финалистом популярного украинского телешоу "Танцуют все!". После проекта Евгений отправился во всеукраинский тур. С 2015 по 2017 год Евгений является актером первого плана и креативным продюсером шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартовi мрiй".
Евгений Кот увлекается мотоциклами. Недавно танцовщик сумел приобрести Harley-Davidson.
В 2015 году Женя Кот встретил свою будущую жену Наталью Татаринцеву, на сегодня четырехкратную чемпионку мира по танцу на пилоне. Поженилась пара в январе 2019 года на одном из островов неподалеку Таити.
С супругой артист освоил направление пилона и акробатики и уже в 2016 году стал бронзовым призером международного чемпионата PoleArt Cyprus 2016.
Однако Жене Коту и его партнерше по шоу Ксении Мишиной постоянно приписывают роман из-за страстных и эмоциональных выступлений на паркете. Впрочем, танцор и актриса всегда это опровергали.
Напомним, ранее Сегодня рассказали подробности личной жизни и биографии актрисы Ксении Мишиной.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.