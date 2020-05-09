Победитель "Танців з зірками" продает кубок ради благотворительности

Игорь Ласточкин выставил трофей на аукцион

Победитель "Танців з зірками-2018", комик и судья "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин продает кубок ради благотворительности. Он решил выставить трофей, который завоевал в паре с Илоной Гвоздевой, на аукцион, чтобы помочь ребенку, которому диагностировали лейкоз.

На своей странице в Instagram Игорь Ласточкин рассказал о благотворительной инициативе. Он заявил, что стартовая цена кубка составляет 500 долларов (более 13 тысяч гривен).

Победители "Танців з зірками-2018" Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Все вырученные средства он направит на лечение сына капитана команды "Таа-та-та-та" Александра Замши. Врачи диагностировали маленькому Мирону лейкоз.

INSTAGRAM

"Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера. Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок "Танців з зірками" 2018 года", – говорит Ласточкин.

Он отметил, что торги закончатся 10 мая.

Известно, что комик Александр Замша вместе с женой и сыном находятся на лечении в Израиле. В социальной сети участник "Лиги смеха" отмечает, что Мирон уже на пути к выздоровлению. Комика морально и финансово поддержали и другие коллеги по сцене, которым он публично выразил благодарность.

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Напомним, что в юбилейном сезоне "Танців з зірками" Илона Гвоздева выступала в паре с Владимиром Остапчуком. Они выбыли из проекта за шаг до финала.

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