Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай: все о певице из Израиля

Нетта Барзилай победила в конкурсе Евровидение-2018 с песней Toy

Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая Нетта Барзилай из Израиля - победительница Евровидения-2018 фото: Анастасия Искрицкая 1/7

Завершился грандиозный финал, и стало известно, кто победил на Евровидении-2018. Специальную награду, которую вручают с 2008 года – хрустальный микрофон – увезет с собой певица из Израиля Нетта Барзилай. Победу она завоевала с зажигательной песней "Toy", которая уже давно стала хитом сети. Нетта выступила в первом полуфинале 8 мая, и вышла в финал Евровидения-2018. 25-летняя певица также долгое время занимала первую позицию в рейтинге букмекеров.

Нетта родилась и выросла в Израиле. Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон. Как и положено изралитянке, Нетта служила в армии в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ.

Главная "фишка" певицы – это не только ее харизма и голос, но и "лупер" – электронный музыкальный инструмент, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

Израиль на конкурсе песни Евровидение

Сначала Израиль принимал участие в Евровидении в 1973 году и участвовал 40 раз с момента своего дебюта. Они выиграли конкурс три раза: 1978, 1979, Израиль добился третьей победы в 1998 году с Дивой Dana International. В прошлом году Imri Ziv представлял Израиль в Киеве с песней I Feel Alive.

Напомним, что представитель Украины на конкурсе MELOVIN занял 17-е место на Евровидении-2018.