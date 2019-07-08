Победительница "Голос. Діти 4" Данелия Тулешова и MONATIK спели в финале 5 сезона шоу

12-летняя звезда исполнила хит "Добеги" вместе со своим бывшим наставником

Данелия Тулешова и MONATIK спели в финале 5 сезона шоу Фото: instagram.com/tuleshova_daneliya

В суперфинале вокального шоу "Голос. Діти 5", который состоялся в воскресенье, 7 июля, выступила победительница 4 сезона – Данелия Тулешова из Казахстана. Вместе со своим тренером MONATIK девочка исполнила песню "Добеги".

Смотрите сюжет о том, как MONATIK получил звезду на Площади славы:

На сцене "Голоса" 12-летняя звезда растрогала зрителей признанием в любви Украине. "Украина – моя вторая родная страна! Я правда за все благодарна вам, я думаю, что приеду еще на "взрослый" "Голос", – сказала Данелия.

Данелия Тулешова и Монатик впервые за долгое время встретились на "Голос. Діти 5". "Данелия та, которая умеет бежать к мечтам со скоростью света. Всегда огромная радость и гордость выходить с тобой на одну сцену", – признался Дима Монатик.

Дуэт победительницы 4 сезона вокального шоу и ее экс-наставника оказался не единственным сюрпризом вчерашнего прямого эфира – на сцену "Голоса" также вышли The HARDKISS, KAZKA, Мишель Андраде, а также победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай.

Данэлия Тулешова и Монатик выступление в финале Голос Дети 5 – 07.07.2019:

О том, как прошел финал вокального шоу "Голос. Діти 5", узнайте здесь.

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