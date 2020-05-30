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Финалистка Холостяк-10 выложила в Сеть переписку с победительницей: о чем говорили девушки

Сегодня, 14:21

Дана и Даша обсудили шокирующее признание холостяка

Во время заключительного пост-шоу "Холостяк-10", в котором раскрылась главная интрига юбилейного сезона – остались ли вместе главный герой и его избранница, стало также известно, что у Макса Михайлюка был секс с одной из девушек во время проекта.

После такого признания главного героя, победительница 10 сезона Даша Ульянова не осталась с мужчиной. Они разошлись. В Сети же начали гадать – кто та особа, с которой у Макса был интим.

Участницы шоу "Холостяк-10" Даша и Дана
Участницы шоу "Холостяк-10" Даша и Дана
Фото: instagram.com/holostyakstb

Финалистка проекта Дана опубликовала личную переписку с Дашей, в доказательство того, что эта неизвестная – не она.

Напомним, у Макса и Даны было чрезвычайно романтическое и страстное свидание в Барселоне, после которого никто не сдерживал чувств.

Фото: instagram.com/dana_okhanska/

"Переписка была 20 мая, а 19 мая проходили съемки пост-шоу. Я ничего объяснять не буду. Ничего комментировать не буду. У кого, с кем и когда был или не был секс, во время или после проекта – это личное дело каждого. У меня – мое дело. У Даши, Макса и других участниц – их.

Никто ни в чем не виноват. Никто не является плохим или очень хорошим. Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины у каждого свои. И их много. В жизни так бывает. И это нормально. Моя история завершилась для меня во время проекта. И слава Богу. Не обижайте никого. И следите за своей личной жизнью. Так будет лучше для всех", – написала в публикации Дана Оханская.

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Дана добавила, что они с Дашей даже вместе смотрели некоторые эфиры и сейчас поддерживают дружеские отношения. В доказательство этому в insta-stories она разместила еще один скриншот с перепиской.

Фото: instagram.com/dana_okhanska/

Напомним, что Дарья Ульянова в ответ на неожиданное признание Макса в пост-шоу сказала, что ей сложно "обнулиться" и пойти дальше. Такой поступок она расценивает как предательство.

"Я посчитал, что должен ей об этом сказать. Никакого смысла скрывать не было. Когда-то это стало бы явным. Понимаю, что сделал ей больно. А то, что она испытывает, мне знакомо. Мне нравилась как одна девушка, так и другая. Но ближе была Даша, поэтому выбрал ее. Она до сих пор мне нравится, и я все еще хочу быть с ней", – признался Макс Михайлюк.

Предлагаем вспомнить, как прошел финал шоу Холостяк 10 сезон: романтика в Барселоне, испорченное свидание и заветное кольцо.

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