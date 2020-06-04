Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо
Дарья Ульянова дала честный ответ подписчикам
Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта рассталась с главным героем. Причиной этому стало признание пилота Максима Михайлюка о том, что у него был интим с другой участницей. 23-летняя гимнастка расценила это, как измену и не захотела продолжать отношения.
Несмотря на это, внимательные подписчики девушки заметили, что Дарья не снимает кольца с бриллиантом, которое Максим вручил ей в финале "Холостяка". Пользователи засыпали Ульянову вопросами, почему она его не снимает и означает ли это, что герои проекта помирились.
Дарья не стала томить и призналась, что кольцо ей просто очень нравится: "Кольцо просто не хочу снимать, оно мне очень нравится".
С кем именно у главного героя был интим, неизвестно. Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было.
Сам же холостяк прокомментировал этот скандал и признался, что личные момент их отношений он не хотел афишировать.
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