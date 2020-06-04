Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо

Дарья Ульянова дала честный ответ подписчикам

Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта рассталась с главным героем. Причиной этому стало признание пилота Максима Михайлюка о том, что у него был интим с другой участницей. 23-летняя гимнастка расценила это, как измену и не захотела продолжать отношения.

Несмотря на это, внимательные подписчики девушки заметили, что Дарья не снимает кольца с бриллиантом, которое Максим вручил ей в финале "Холостяка". Пользователи засыпали Ульянову вопросами, почему она его не снимает и означает ли это, что герои проекта помирились.

Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Дарья не стала томить и призналась, что кольцо ей просто очень нравится: "Кольцо просто не хочу снимать, оно мне очень нравится".

С кем именно у главного героя был интим, неизвестно. Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было.

Сам же холостяк прокомментировал этот скандал и признался, что личные момент их отношений он не хотел афишировать.

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