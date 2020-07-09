Победительница "Холостяка-10" о новом избраннике: "Он старше меня на 20 лет"

Девушка познакомилась с мужчиной в компании общих знакомых

Победительница романтического шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, которая рассказала, в каком возрасте потеряла невинность, поделилась новыми подробностями личной жизни. В интервью ведущей Анне Олицкой в ее YouTube-проекте "Без комплексов" девушка рассказала о своем новом ухажере, который старше ее почти в два раза.

"Мы познакомились в компании общих знакомых. Он старше меня на 20 лет, в разводе. Я кайфую в этих отношениях. Я им не "кручу", но если мне что-то нужно, могу попросить",- поделилась Ульянова.

По словам девушки, мужчина красиво ухаживает за ней, и именно он подарил ей первую брендовую сумочку. Дарья уверяет, что совсем не ощущает разницы в возрасте со своим бойфрендом.

Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Я ему всегда говорю: "Я с тобой так кайфую, потому что не чувствую ни ментальную, ни финансовую разницу, ни разницу в возрасте". Мы с ним равны. Постоянно вместе смеемся, ведь путь к моему сердцу лежит через шуточки. Наличие юмора – показатель интеллекта", – говорит Дарья.

Отметим, что после завершения проекта "Холостяк" Дарья и главный герой шоу Максим Михайлюк не стали продолжать отношения. Недавно девушка объяснила, что Максим признался ей в измене сразу после окончания шоу.

Напомним, Даша Ульянова рассказала о сложностях участия в проекте и назвала его "сериалом на реальных событиях".

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