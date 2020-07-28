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Победительница Холостяка-10 показала себя в детстве и рассказала о комплексах

Сегодня, 15:10

Даша Ульянова считает, что в борьбе с неуверенностью в себе любые методы хороши

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, которая недавно призналась в романах с женатыми, показала себя в детстве. Девушка рассказала о своих комплексах и о том, почему менять свою внешность – это не плохо.

На своей странице в Instagram Дарья опубликовала серию архивных снимков, на которых она запечатлена в подростковом возрасте. Уже взрослой девушкой Ульянова считает эти фото милые, а вот несколько лет назад она боролась с комплексами и переживаниями.

Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова
Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но, это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определенные детские переживания влияют на нас сегодняшних", – считает Ульянова.

Даша Ульянова в детстве
Даша Ульянова в детстве
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даша убеждена, что менять себя внешне и внутренне, менять свой кругозор важно, так как от этого зависит душевное благополучие.

Даша Ульянова в детстве
Даша Ульянова в детстве
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня, я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: "Прощайте комплексы и обиды", – подытожила она.

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Даша Ульянова из Кривого Рога является мастером спорта по художественной гимнастики. Девушка закончила Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по специальности – актерское мастерство драматического театра и кино. Сейчас она работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

После финала проекта "Холостяк-10" Даша и главный герой Макс Михайлюк расстались. Как оказалось, у Максима был интим с другой участницей.

Ранее Даша Ульянова рассказала о первой близости с мужчиной.

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