Победительница Холостяка-10 в свадебном платье озадачила поклонников

Девушка также поделилась мыслями о свадьбе

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова заинтриговала поклонников новым фото. В своем Instagram-профиле девушка опубликовала фото, на которых она позирует в свадебных платьях светлых оттенков, а также – в белоснежном костюме.

"Ну как вам? Я думаю, что ни для кого не секрет – женственность девушки можно идеально подчеркнуть красивым платьем. И что мужчины просто в восторге от изысканных вечерних нарядов", – пишет Дарья.

Девушка не стала объяснять повод, по которому она примерила свадебные наряды, но отметила, что никогда не строила планы о будущем торжестве.

Даша Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa Даша Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa Даша Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa Даша Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa 1/4

"Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж, которые уже с десяти лет точно знают, какое платье хотят, и что Мишка из 5-Б точно будет их женихом. У меня как-то все попроще с этим было, и пир на весь мир никогда не был в приоритете. Но! Вот правильно говорят: стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерить то самое свадебное, как все – ты уже такая вся девочка-девочка и не можешь оторваться от зеркала и всей этой красоты", – рассказала Ульянова.

В комментариях к фото подписчики Даши сделали ей десятки комплиментов. Некоторые поинтересовались у Ульяновой, собирается ли она замуж в скором времени, но ответа пока не последовало.

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Отметим, что девушка еще ни разу не намекала поклонникам о возможной свадьбе. Недавно она призналась, что состоит в отношениях с мужчиной, который старше ее на 20 лет. Ранее девушка откровенно рассказала об отношениях с женатым мужчиной. А в одном из интервью Дарья вспомнила свой первый интимный опыт, который, по ее словам, произошел довольно поздно.

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