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Победителя супершоу "Дивовижні люди" выберут зрители путем смс-голосования

20 апреля станет известно имя последнего финалиста шоу "Дивовижні люди"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Ведущий шоу "Дивовижні люди" Александр Скичко
Ведущий шоу "Дивовижні люди" Александр Скичко
Фото: телеканал "Украина"

В субботу, 20 апреля, сразу после завершения девятого выпуска новейшего супершоу "Дивовижні люди" стартует всеукраинское смс-голосование за победителя телепроекта. Его результаты зрители телеканала "Украина" узнают 27 апреля в прямом эфире грандиозного финала супершоу.

В эту субботу в эфир телеканала "Украина" выйдет девятый эпизод масштабного телепроекта "Дивовижні люди", в котором станет известно имя последнего финалиста. Сразу после этого откроются линии для голосования. Победителя супершоу будет выбирать вся страна путем СМС-голосования, при этом звездные эксперты ставить баллы не будут.

Проголосовать за своего фаворита можно будет в период с 20 по 27 апреля, но не более 1 раза в сутки. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение с номером финалиста – от 1 до 9, что соответствует выходу программы с участником в эфир – на короткий номер 2909. Участвовать в СМС-голосовании могут телезрители, которые являются абонентами операторов сотовой связи Украины – "Київстар", VODAFONE и lifecell. Стоимость одного сообщения – 0,94 грн (тариф указан с учетом НДС без ПФ). Правила голосования доступны на сайте телеканала "Украина".

Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Фото: телеканал "Украина"

Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен.

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. Телепроект выходит в эфире телеканала "Украина" по субботам в 21:00.

Ранее мы писали, что в шоу "Дивовижні люди" примет участие парень, имитирующий более 100 звуков.\

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Александр Скичко телеканал Украина Дивовижні люди
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