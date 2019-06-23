Победившая болезнь Евгения Власова показала, как держит себя в форме

Украинская певица восхитила поклонников прекрасной фигурой

Евгения Власова показала фигуру в спортзале Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Известная исполнительница Евгения Власова, которая недавно презентовала новую песню после перерыва в карьере, похвасталась стройной фигурой. Певица опубликовала серию фото, на которых демонстрирует процесс подготовки к лету.

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На странице Жени Власовой в Instagram появились кадры, где артистка позирует в стильном спортивном луке, демонстрируя идеальную растяжку. "Жарко...Очень! Но! Движение – ЖИЗНЬ!", – написала звезда.

Власова также поинтересовалась у подписчиков, в какое время суток они любят тренироваться. На что фолловеры лишь засыпали Евгению комплиментами. "Красотка!", "Так держать", "Прекрасная", "Женя, восхищаюсь вами!", – пишут пользователи сети.

Напомним, что Евгения Власова в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции. Она очень долго боролась с онкологической болезнью и перенесла курс химиотерапии. Сейчас певица вернулась к обычной жизни: она занимается спортом, творчеством, а также рассказывает поклонникам о своем нелегком пути в личном блоге.

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