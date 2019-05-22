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Поборола рак: Янина Соколова шокировала сеть признанием

Телеведущая откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Янина Соколова Фото: instagram.com/yanina_sokolova
Янина Соколова
Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Украинская телеведущая Янина Соколова сделала шокирующее признание – семь месяцев назад она узнала, что у нее рак. Об этом она откровенно рассказала в своем Facebook. 

Невероятные истории звезд, победивших рак:

"Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, присоединена к аппаратам, с катетарами по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - отметила Янина Соколова.

Телеведущая отметила, что за эти семь месяцев она сделала немало: записала 30 эфиров программ, выпустила телевизионные курсы, получила две серебряные кнопки YouTube, провела пять конференций и многое другое.

"Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот плохой период", – добавила Соколова.

Также она отметила, что запускает мультимедийный проект "Я, Нина", посвященный теме рака.

Напомним, в прошлом году Янину Соколову обворовали в Киеве.

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Источник: Сегодня
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