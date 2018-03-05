Почему Анджелина Джоли не пришла на "Оскар"

Сегодня, 08:10

Источники, близкие к актрисе, убеждены, что она обиделась на своих друзей из Киноакадемии

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли считает картину "Сначала они убили моего отца" своей лучшей работой — над ней она работала несколько лет и вложила много сил. Но в шорт-лист "Оскара" картина Анджелины не попала. Источники, близкие к актрисе, убеждены, что она обиделась на своих друзей из Киноакадемии и за день до церемонии отвергла приглашение.

Джоли была уверена, что на этот раз Брэд Питт обязательно придет на "Оскар", ведь, в отличие от нее, он всегда обожал появляться на церемонии. К тому же источники, близкие к Питту, неоднократно сообщали, что он хочет покончить с затворничеством, поэтому логично было бы начать новую жизнь именно с триумфального возвращения на "Оскаре". "Анджелина лучше несколько раз перестрахуется, чем будет рисковать", — сообщают инсайдеры.

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскарсостоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".
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