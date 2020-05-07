"Почему это произошло с нами?": группа Go_A дала интервью ведущей Евровидения

Основатель коллектива рассказал, как музыканты готовятся к конкурсу в 2021 году

Украинская группы Go_A, которая должна была в этом году представлять нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение", дала интервью голландскому блогеру Никки де Джагер, которую в социальных сетях знают еще как NikkieTutorials. Именно она должна была стать ведущей события, которое в этом году отменили из-за коронавируса.

Никки де Джагер в начале беседы поинтересовалась, что музыканты делают на карантине. Основатель Тарас Шевченко и солистка коллектива Екатерина Павленко рассказали, что у них появилось больше времени на творчество и написание новых песен. Тем более что в следующем году группа будет представлять Украину на "Евровидении-2021", поэтому нужно упорно готовиться.

Группа Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Также блогер не смогла обойти тему отмены конкурса. Она поинтересовалась, сильно ли музыканты расстроились, когда узнали, что "Евровидение-2020" отменили. Изначально артисты не могли поверить, что это произошло именно с ними, но поскольку изменить что-то не в их силах, они выбрали более оптимистичный и результативный путь – не печалиться, а готовиться к конкурсу в следующем году.

"Сперва мы подумали, как его могли отменить? Что? Почему это произошло с нами? Нет! Но потом пришло осознание, что мы не можем ничего изменить. У нас был выбор сесть и плакать или делать что-то полезное – писать песни, творчески развиваться. Потом мы приняли решение представлять Украину на "Евровидении" в 2021 году. Теперь нам нужно написать новую песню к конкурсу и сделать много чего. И мы поняли, что не все так плохо", – рассказывает основатель коллектива Тарас Шевченко.

Никки спросила музыкантов, о чем их песня Solovey. Екатерина отметила, что она поет о девушке, которая любит, но понимает, что любимый серьезно ее не воспринимает.

"Это такой народный стиль пения: когда она была маленьким ребенком, она узнала об этой технике от своей бабушки, которая так пела. Бабушка пела старые народные песни, чтобы собраться со своими друзьями, и Катя слушала их и влюблялась в украинские песни того времени", – рассказал о технике Тарас Шевченко.

Напомним, что недавно группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу "Евровидения" в Исландии.

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