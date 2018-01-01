Почему Олег Винник недоволен своим телом

Олег Винник рассказал о том, что 20 мая у него стартует новый тур

Олег Винник. Фото: канал "Украина"

По многочисленным просьбам зрителей "Ранок з Україною" во вторник, 15 мая, студию утреннего шоу навестил певец, композитор и автор песен – Олег Винник.

Артист является настоящим ценителем здорового образа жизни, поэтому перед самой программой успел позаниматься спортом и позавтракать здоровой пищей. В сегодняшнем рационе певца была овсянка и помидоры. Утром Олег Винник разогревает тело зарядкой, а после обеда идет в спортзал, где занимается 1,5 часа.

Певец поделился тем, что стремится похудеть на 2 килограмма. Но, к сожалению, пока ему трудно это сделать, ведь накануне он уже худел.

В 2003 году певец играл Жана Вальжана, и в то время весил 75 килограммов. Вот и сейчас хочет вернуться к тому весу. "Классная штука – через спорт возвращаться в молодость", – делится мыслями артист.

Олег Винник рассказал о том, что 20 мая у него стартует новый тур. Первый город, в который приедет артист, будет Чернигов. Позже будут масштабные концерты в Одессе, Львове и других городах Украины.

Ранее Олег Винник признался, что это не его натуральный цвет волос, а поэтому ему часто приходится краситься.

Смотрите новый выпуск программы "Ранок з Україною" с Олегом Винником