Почему Оля Полякова пропустила день рождения старшей дочери

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 6:30 с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом, певица Оля Полякова рассказала, какие подарки получила от мужа и почему ее дочери считают, что обязаны сниматься во всех клипах мамы.

Как призналась певица журналистам канала "Украина", дома она бывает редко. Даже в день рождения старшей дочери Маши, который был в начале марта, певица должна была уезжать на концерт. "Все понимают, все привыкли. У нас папа – мама, то есть мой Вадик – он уже "мама". Купил мне на день рождения платье, сумку. Видите, "крокодиляка" не зря жила", – похвасталась Оля Полякова новым модным аксессуаром в эфире "Ранок з Україною".

Недавно она представила новую видеоработу на песню "Мама", в которой впервые показала всех самых дорогих девушек семьи. 13-летняя дочь Маша уже снималась в клипах Оли, а для 6-летней Алисы и мамы Поляковой, Светланы Ивановны, участие в клипе – дебют. Мать звезды – врач-педиатр, она даже не догадывалась, что однажды дочь предложит ей прийти на съемочную площадку, но долго не колебалась. А вот дочери Поляковой уже давно ждали новых съемок мамы. "Мои доченьки считают, что обязаны сниматься у меня в клипах. Если я не беру их в клип, то я – самая ужасная мать на земле. Поэтому для них это так – игра", – улыбаясь, рассказала Оля Полякова журналистам "Ранку з Україною".

Смотрите информационно-развлекательную программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Напомним, свой день рождения Оля Полякова традиционно отпраздновала в экзотической стране.