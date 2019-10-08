Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему отец Меган Маркл отдал ее письмо прессе: известна причина

Скандал вокруг герцогов Сассекских получил продолжение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Совсем недавно в королевской семье Меган Маркл и принца Гарри возник очередной скандал. И снова виновниками всему стали родственники бывшей актрисы, которая всячески пытается прекратить с ними общение. На этот раз поводом для громких заголовков в прессе стало письмо, которое отец герцогини Томас Маркл передал в руки журналистов. Мужчина заявил, что шесть месяцев хранил его и только сейчас решился придать послание дочери публичной огласки.

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Но такой жест со стороны родного отца не на шутку разозлил члена королевской семьи. Более того, супруг Меган Маркл принц Гарри подал в суд на таблоид, чтобы те прекратили копаться в их личной жизни. По информации People, на фоне раздутого скандала Томас решил прояснить ситуацию и рассказал, зачем он передал письмо прессе.

Читайте также:
Меган Маркл приняла важное решение касательно сына Арчи

Оказывается, что в недавнем интервью подруги Меган затронули тему ее отношений с папой и заявили, мол, герцогиня умоляла отца перестать порочить ее в прессе: "Я люблю тебя. У меня только один отец. Пожалуйста, перестань преследовать меня в СМИ". Со слов подруг, Томас прислал ответ, в котором попросил дочь сделать с ним фотосессию. Это снова таки затронуло ее чувства, ведь она как раз просила перестать общаться с ней посредством СМИ. Ко всему, подруги бывшей актрисы выставили ситуацию так, что Меган писала 75-летнему отцу примирительную записку.

Меган Маркл и ее отец Томас
Меган Маркл и ее отец Томас
Фото: The Daily Mail

Но, со слов мужчину, это выглядело, скорее, как прощальное послание. Поэтому он и решил опубликовать письмо, чтобы общество само убедилось в правдивости его слов.

"Когда мать Меган Дорию впервые сфотографировали с Меган и Гарри — это показывало, что она является частью семьи. Я хотел сделать подобный снимок только потому, что желал продемонстрировать гармонию между нами, чтобы пресса от нас отстала", — заявил Маркл, отметив, что крайне расстроен тем, что дочь неправильного его поняла.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл провела лекцию для студентов университета в Африке: главный месседж Племянника Меган Маркл арестовали: что произошло Меган Маркл и принц Гарри расcекретили ласковое прозвище сына
скандал принц Гарри королевская семья Меган Маркл Томас Маркл герцогиня Сассекская
Источник: People
Реклама

Новости партнеров

Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации

Популярные статьи

Вчера, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Вчера, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Вчера, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Вчера, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряТехно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

6 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

Новости партнеров

Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским