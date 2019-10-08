Почему отец Меган Маркл отдал ее письмо прессе: известна причина

Скандал вокруг герцогов Сассекских получил продолжение

Меган Маркл Фото: Getty Images

Совсем недавно в королевской семье Меган Маркл и принца Гарри возник очередной скандал. И снова виновниками всему стали родственники бывшей актрисы, которая всячески пытается прекратить с ними общение. На этот раз поводом для громких заголовков в прессе стало письмо, которое отец герцогини Томас Маркл передал в руки журналистов. Мужчина заявил, что шесть месяцев хранил его и только сейчас решился придать послание дочери публичной огласки.

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Но такой жест со стороны родного отца не на шутку разозлил члена королевской семьи. Более того, супруг Меган Маркл принц Гарри подал в суд на таблоид, чтобы те прекратили копаться в их личной жизни. По информации People, на фоне раздутого скандала Томас решил прояснить ситуацию и рассказал, зачем он передал письмо прессе.

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Оказывается, что в недавнем интервью подруги Меган затронули тему ее отношений с папой и заявили, мол, герцогиня умоляла отца перестать порочить ее в прессе: "Я люблю тебя. У меня только один отец. Пожалуйста, перестань преследовать меня в СМИ". Со слов подруг, Томас прислал ответ, в котором попросил дочь сделать с ним фотосессию. Это снова таки затронуло ее чувства, ведь она как раз просила перестать общаться с ней посредством СМИ. Ко всему, подруги бывшей актрисы выставили ситуацию так, что Меган писала 75-летнему отцу примирительную записку.

Меган Маркл и ее отец Томас Фото: The Daily Mail

Но, со слов мужчину, это выглядело, скорее, как прощальное послание. Поэтому он и решил опубликовать письмо, чтобы общество само убедилось в правдивости его слов.

"Когда мать Меган Дорию впервые сфотографировали с Меган и Гарри — это показывало, что она является частью семьи. Я хотел сделать подобный снимок только потому, что желал продемонстрировать гармонию между нами, чтобы пресса от нас отстала", — заявил Маркл, отметив, что крайне расстроен тем, что дочь неправильного его поняла.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

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