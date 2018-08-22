Почти инсульт: знаменитый хореограф попала в больницу

Татьяна Денисова поделилась этой новостью с подписчиками в соцсети

Татьяна Денисова. Фото: instagram.com/tayanadenisova

Известный хореограф, основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германи, член жюри и хореограф украинского телепроекта "Танцуют все!" Татьяна Денисова сообщила всем поклонникам на своей странице неприятную новость. Знаменитость попала в больницу.

"38 лет, ребята.. вчера почти инсульт. Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо. Просто о жизни.", – подписала снимок Татьяна, опубликованный в Instagram.

Татьяна Днисова Фото: instagram.com/tayanadenisova

Поклонники Денисовой поспешили пожелать ей в комментариях скорейшего выздоровления: "Выздоравливайте, мы вас любим", "Красавица и умница и всё будет у вас отлично!!!Скорейшего выздоровления!", "Здоров'я вам від щирого серця", "Надеюсь сейчас все в порядке и вы теперь предупреждены и будете держать руку на пульсе".

Кроме этого, Татьяна опубликовала видеообращение к своим подписчикам, в котором извинилась за свой "скверный характер".

Публикация от Tatyana Denisova (@tayanadenisova) 22 Авг 2018 в 5:19 PDT

Напомним, Настя Каменских попала в больницу с отравлением. Ранее Слава Каминская получила серьезную травму.