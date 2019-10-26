Почти не изменилась: Моника Беллуччи показала, как выглядела в молодости

Известная итальянка поделилась архивным фото в Instagram

Моника Беллуччи Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Одна из самых красивых актрис современности Моника Беллуччи, которая недавно кардинально сменила имидж, показала, как выглядела в молодости. 55-летняя итальянка поделилась архивным фото на своей странице в Instagram. И мы уверяем: за эти года звезда ни капли не изменилась.

Смотрите в сюжете, как Моника Беллуччи экспериментирует с имиджем:

В социальной сети бывшая жена Венсана Касселя разместила черно-белый снимок, на котором запечатлена в юности, и, судя по всему, топлес. Автором фото является Ричард Аведон.

Моника Беллуччи Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

"Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном", – добавила в описании к фото Беллуччи.

Поклонники Моники написали множество комплиментов в адрес актрисы, отметив, что она практически не изменилась с тех пор, когда было сделано это фото.

К слову, статус самой сексуальной женщины Моника получила не только негласно, но и официально. В 2003 году Моника Беллуччи вошла в пятерку самых сексуальных женщин по версии издания Femme Fatale.

Напомним, что недавно разведенные Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на красной дорожке.

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