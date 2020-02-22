Под рэп alyona alyona: беременная Джамала вернулась на сцену Нацотбора

Певица спела нежную песню "Жалі"

В субботу, 22 февраля, во время финала Национального отбора на "Евровидение-2020" на зрителей ждал обещанный от организаторов сюрприз – выступление Джамалы, которая призналась, что беременна во второй раз.

Победительница "Евровидения-2016" на сцене Нацотбора исполнила песню "Жалі", которую записала в дуэте с alyona alyona. Молодая артистка так и не вышла на сцену вместе с Джамалой, но предстала в видео, которое отображалось на экранах сцены.

Отметим, режиссером видео выступил известный режиссер, танцор и оператор Дмитрий Чернявский, оператором – Антон Фурса. Автор музыки – Джамала, текст для композиции – результат совместного творчества Джамалы, аlyona аlyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

Смотрите выступление Джамалы в финале Нацотбора на "Евровидение-2020":

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Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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