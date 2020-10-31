"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

Лидер "ОЕ" стал гостем программы "Кофе с перцем"

Святослав Вакарчук стал гостем рубрики "Кава з перцем" на телеканале "Украина". В интервью лидер "Океана Ельзи" рассказал о годе, который его изменил, решении, за которое его осудили, и потере, которая перевернула его мир.

Музыкант и экс-политик еще не давал на телевидении интервью после того, как в апреле умер его отец, бывший министр образования Иван Вакарчук.

Святослав говорит, что с отцом у них были очень близкие, дружественные отношения. Хотя много лет назад, когда будущий артист принял решение заняться музыкой, его папа не был от этой идеи в восторге.

Святослав Вакарчук/Иван Вакарчук Фото: Wikipedia, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Он всегда считал, что у меня талант к физике. И он очень хотел, чтобы я был ученым... Так что поддержки большой от него, когда я выбрал дорогу музыканта, не было", – вспоминает Святослав Вакарчук.

Но однажды его отец все же пришел на концерт группы. Это случилось, когда "ОЕ" представили первое шоу с оркестром во Дворце Украина.

"... Когда мама мне сказала, что папа хочет приехать, я понял – что-то изменилось. И он приехал, они были на концерте, он меня обнял и сказал, что он мной гордится... Он понял, что Святослав Вакарчук – это не просто сын Ивана Вакарчука, это сам Святослав Вакарчук", – поделился фронтмен "Океана Ельзи".

Смотрите полное эксклюзивное интервью со Святославом Вакарчуком в видео:

Напомним, что недавно Святослав Вакарчук показал себя в юности во время учебы во львовском университете.

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