Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

Сегодня, 14:28

Лидер "ОЕ" стал гостем программы "Кофе с перцем"

Святослав Вакарчук стал гостем рубрики "Кава з перцем" на телеканале "Украина". В интервью лидер "Океана Ельзи" рассказал о годе, который его изменил, решении, за которое его осудили, и потере, которая перевернула его мир.

Музыкант и экс-политик еще не давал на телевидении интервью после того, как в апреле умер его отец, бывший министр образования Иван Вакарчук.

Святослав говорит, что с отцом у них были очень близкие, дружественные отношения. Хотя много лет назад, когда будущий артист принял решение заняться музыкой, его папа не был от этой идеи в восторге.

Святослав Вакарчук/Иван Вакарчук
Святослав Вакарчук/Иван Вакарчук
Фото: Wikipedia, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Он всегда считал, что у меня талант к физике. И он очень хотел, чтобы я был ученым... Так что поддержки большой от него, когда я выбрал дорогу музыканта, не было", – вспоминает Святослав Вакарчук.

Читайте также:
Святослав Вакарчук впервые показал, как выглядит его мама: фото

Но однажды его отец все же пришел на концерт группы. Это случилось, когда "ОЕ" представили первое шоу с оркестром во Дворце Украина.

"... Когда мама мне сказала, что папа хочет приехать, я понял – что-то изменилось. И он приехал, они были на концерте, он меня обнял и сказал, что он мной гордится... Он понял, что Святослав Вакарчук – это не просто сын Ивана Вакарчука, это сам Святослав Вакарчук", – поделился фронтмен "Океана Ельзи".

Смотрите полное эксклюзивное интервью со Святославом Вакарчуком в видео:

Напомним, что недавно Святослав Вакарчук показал себя в юности во время учебы во львовском университете.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Святослав Вакарчук о смерти отца: "Я живу воспоминаниями" Христина Соловий рассказала об отношениях со Святославом Вакарчуком Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой
Святослав Вакарчук
Реклама

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Сегодня, 13:40Events

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

Вчера, 23:01Fun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

Вчера, 18:10Food

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

Вчера, 15:11Стиль

Елизавете ІІ подарили вышиванку за 12 тысяч гривен: создали ее в Полтавской области

Вчера, 11:40Fun

Мышь спряталась под животом у кота. Видео с "реальными Томом и Джерри" стало хитом

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 30 октября: Овнам нельзя заедать неудачи, а Близнецы почувствуют себя "Волком из Уолл-стрит"

29 октябряШоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

29 октябряШоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

29 октябряWellness

Как часто нужно стирать постельное белье? Разбираемся с микробиологом

29 октябряШоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

29 октябряFun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

29 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места
Захисник "Динамо" зустрічається з найкращою спортсменкою року
Захисник "Динамо" зустрічається з найкращою спортсменкою року

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять