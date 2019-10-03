Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Анна Стрюкова готовится к фотосъемке

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Российская артистка Анастасия Заворотнюк больна раком мозга и находится на лечении в одной из московских клиник. За несколько недель в сети появлялись абсолютно полярные новости о состоянии 48-летней актрисы, в том числе сообщалось, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна и ее жизнь поддерживается с помощью медикаментов. Однако недавно появилась информация о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" провели повторную операцию и она пришла в себя.

Подробности лечения Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Семья Анастасии Заворотнюк предпочитает не комментировать ее состояние, но на днях старшая дочь актрисы Анна не выдержала поток ложной информации в СМИ и сделала заявление.

Сейчас же поклонники Анастасии Заворотнюк верят, что болезнь отступает, так как супруг звезды Петр Чернышов возвращается к работе. Кроме того, ее старшая дочь в Instagram анонсировала предстоящую фотосъемку. На кадрах Анна улыбается, что наталкивает на мысли об улучшении состояния здоровья ее матери Анастасии Заворотнюк.

instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Ранее мы также писали, что экс-сотрудница клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото больной звезды. Стало известно, какое наказание грозит злоумышленнице.

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