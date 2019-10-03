Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Анна Стрюкова готовится к фотосъемке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Российская артистка Анастасия Заворотнюк больна раком мозга и находится на лечении в одной из московских клиник. За несколько недель в сети появлялись абсолютно полярные новости о состоянии 48-летней актрисы, в том числе сообщалось, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна и ее жизнь поддерживается с помощью медикаментов. Однако недавно появилась информация о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" провели повторную операцию и она пришла в себя.

Подробности лечения Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Семья Анастасии Заворотнюк предпочитает не комментировать ее состояние, но на днях старшая дочь актрисы Анна не выдержала поток ложной информации в СМИ и сделала заявление.

Читайте также:
Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Сейчас же поклонники Анастасии Заворотнюк верят, что болезнь отступает, так как супруг звезды Петр Чернышов возвращается к работе. Кроме того, ее старшая дочь в Instagram анонсировала предстоящую фотосъемку. На кадрах Анна улыбается, что наталкивает на мысли об улучшении состояния здоровья ее матери Анастасии Заворотнюк.

instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Ранее мы также писали, что экс-сотрудница клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото больной звезды. Стало известно, какое наказание грозит злоумышленнице.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ответит на все вопросы: концертный директор Анастасии Заворотнюк сделал заявление "Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии
рак Анастасия Заворотнюк моя прекрасная няня дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Жіночі гормони: симптоми нестачі естрогену і можливі причини
Жіночі гормони: симптоми нестачі естрогену і можливі причини

Популярные статьи

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

Вчера, 15:45Шоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Вчера, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

1 октябряFun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

1 октябряШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

1 октябряFun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Новости партнеров

Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Чим небезпечна кавунова дієта: 3 головних мінуси
Чим небезпечна кавунова дієта: 3 головних мінуси