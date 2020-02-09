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Подготовка к Оскару 2020: эксклюзивные кадры из Голливуда

Церемония награждения пройдет в ночь с 9 на 10 февраля

"Оскар-2020" Фото: телеканал "Украина"

Церемония вручения самой престижной премии года "Оскар-2020" состоится с 9 на 10 февраля. В настоящее время в Лос-Анджелесе идут последние подготовки к главному кинособытию года, а журналисты "Сегодня" делятся эксклюзивными кадрами из закулисья.

Напомним, что в этом году за звание "Лучший фильм" соревнуются девять фильмов. Финальное голосование за победителей прошло с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года.

Мероприятие начнется 10 февраля в 01:30 по киевскому времени. В этот вечер звезды кино соберутся в театре "Долби" в Лос-Анджелеса, где уже готовы декорации, а также знаменитая красная дорожка.

"Оскар-2020" Фото: телеканал "Украина"

Традиционно подготовлены места для прессы и фотографов, которые первыми смогут заснять селебритис, прибывающих на "Оскар". Для украинских телезрителей в Голливуде сегодня работает журналист телеканала "Украина" Юрий Гула.

Напомним, что посмотреть онлайн-трансляцию 92-1 церемонии награждения кинопремией "Оскар-2020" можно будет на телеканале "Украина". Грандиозное событие будет комментировать ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер. Сайте Сегодня.Lifestyle проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды…в Голливуде", "Паразиты".

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