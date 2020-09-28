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Поднимал руку и заставлял сделать аборт: Екатерина Бужинская шокировала правдой о первом браке

Сегодня, 17:46

В 18 лет Бужинская вышла замуж за известного продюсера

Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая ранее кардинально сменила цвет волос, с 2014 года счастлива в браке и воспитывает двоих детей. Но когда-то артистка страдала от рук своего первого мужа, боявшись публично рассказать о насилии в семье.

Когда Бужинской было 18 лет, она вышла замуж за 38-летнего продюсера Юрия Квеленкова. Мужчина позволял себе бить супругу, а когда та забеременела, заставлял ее сделать аборт. Об этом знаменитость рассказала в программе "Светская жизнь" ведущей Екатерине Осадчей.

Певица Екатерина Бужинская
Певица Екатерина Бужинская
Фото: Instagram/buzhynska

"Я его любила. Он был мой первый мужчина в жизни и это была большая любовь. Мне казалось, что возможно я в чем-то виновата, что-то я не так сделала, возможно так у всех... Потому что это были первые отношения молодой юной девочки", – вспоминает Бужинская.

При этом звезда отметила, что сейчас она бы не стала терпеть такое отношение к себе, и призвала других девушек не молчать о насилии.

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"Просто 20 лет назад было очень неприятно об этом говорить. Не хотелось, чтобы обсуждали, говорили за спиной. Кто-то бы пожалел, а кто-то, возможно, посмеялся бы", – сказала Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская с семьей
Екатерина Бужинская с семьей
Фото: Instagram/buzhynska

Сейчас певица замужем за болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Они вместе воспитывают двойняшек – Катю и Диму. У певицы также есть старшая дочь от продюсера Юрия Квеленкова.

Эксклюзивное интервью с Катей Бужинской смотрите в сюжете:

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отношения насилие певица Екатерина Бужинская
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