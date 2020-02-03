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Поднимала руку на актера: Джонни Депп опубликовал доказательства вины экс-супруги

В Сети появилась запись, которая доказывает вину Эмбер Херд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Слушание по скандальному разводу голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжается. Бывшие супруги обвиняют друг друга в домашнем насилии, требуя друг от друга материальной компенсации. Более того, Эмбер Херд даже рисовала на себе синяки, пытаясь выдать это за побои Деппа.

Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой. Подробности в видео:

Каждый раз звезды приводят новые доказательства в суде и обвиняют друг друга. Но на этот раз звезда "Пиратов Карибского моря" предоставил реальные доказательства – аудиозапись их с Эмбер Херд разговора. По данным The Daily Mail, запись была сделана в 2015 году. Тогда Джонни Депп и Эмбер Херд пытались поговорить о проблемах брака, но обсуждение переросло в огромную ссору.

"Я не собираюсь драться с тобой. Ты, ч*рт возьми, ударила меня прошлой ночью... Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, уже говорил тебе об этом: я до смерти боюсь, что мы устроим где-то преступление... Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем", – можно услышать на записи слова Джонни Деппа.

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Дальше диалог продолжается и Эмбер отвечает возлюбленному: "Я била тебя... Не знаю, что произошло. Но ты в порядке... Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит... Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума".

Отметим, что актриса не знала о существовании записи у экс-супруга, поэтому пока ничего не успела прокомментировать. Адвокат актера уже заявил, что эти доказательства свидетельствуют о том, что Эмбер Херд могла все это время притворяться жертвой домашнего насилия.

"Эти записи, содержащие признание Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии", – заявил адвокат актера.

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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