Состояние Татьяны Булановой после выписки из больницы ухудшилось

Тест на COVID-19 певица еще не сдавала

В апреле этого года известная 51-летняя певица Татьяна Буланова была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга с микроинсультом. Ее состояние улучшилось, но спустя месяц исполнительница снова заговорила о проблемах со здоровьем. Татьяна даже перенесла онлайн-концерт на 24 мая.

Как уточнила Буланова, она лечится дома в Санкт-Петербурге и верит в скорое выздоровление. Тест на коронавирус знаменитость еще не сдавала, однако, если будет необходимо, сделает это.

Певица Татьяна Буланова Фото: instagram.com/bulanova.official

"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая. Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость, сделаю это", – рассказала Татьяна изданию Starhit.

Подробнее о госпитализации Татьяны Булановой смотрите в сюжете:

Певица во время карантина жаловалась, что осталась без денег и ей нечем даже кота покормить.

Напомним, российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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