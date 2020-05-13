Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Состояние Татьяны Булановой после выписки из больницы ухудшилось

Тест на COVID-19 певица еще не сдавала

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:33

В апреле этого года известная 51-летняя певица Татьяна Буланова была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга с микроинсультом. Ее состояние улучшилось, но спустя месяц исполнительница снова заговорила о проблемах со здоровьем. Татьяна даже перенесла онлайн-концерт на 24 мая.

Как уточнила Буланова, она лечится дома в Санкт-Петербурге и верит в скорое выздоровление. Тест на коронавирус знаменитость еще не сдавала, однако, если будет необходимо, сделает это.

Певица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова
Фото: instagram.com/bulanova.official

"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая. Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость, сделаю это", – рассказала Татьяна изданию Starhit.

Подробнее о госпитализации Татьяны Булановой смотрите в сюжете:

Певица во время карантина жаловалась, что осталась без денег и ей нечем даже кота покормить.

Напомним, российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"У меня есть новая любовь": друг Тимощука Радимов впервые прокомментировал развод с Булановой Молодой супруг Надежды Бабкиной заговорил о состоянии артистки
здоровье шоу-бизнес певица госпитализация Татьяна Буланова
Реклама

Новости партнеров

Жареные домашние пирожки на кефире
Жареные домашние пирожки на кефире
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
В Китае выяснили еще один способ передачи коронавируса
В Китае выяснили еще один способ передачи коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Сегодня, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Сегодня, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 18:15Шоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 11:33Техно

Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

Новости партнеров

Эффектная девушка лидера
Эффектная девушка лидера "Зари" освежает воспоминания о лете
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
Плюс-сайз модель Эшли Грэм засветила пышную грудь на фото
Плюс-сайз модель Эшли Грэм засветила пышную грудь на фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото