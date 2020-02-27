Подозревают коронавирус: детей Кейт Миддлтон отправили на карантин

Элитную школу закрыли на две недели

Британскую школу Thomas' Battersea, где учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, закрыли на карантин. Причиной тому послужили опасения заразиться смертельной эпидемией коронавируса, которая сейчас бушует в мире.

Как сообщает The Daily Mail, администрация учебного заведения отправила всех детей, в том числе принца Джорджа и принцессу Шарлотту, на карантин на две недели. Как оказалось, опасения появились неспроста – четверо учеников частной школы вернулись с отдыха из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Принц Джордж Фото: Getty Images

Пока признаков вирусной болезни не обнаружено, но все же было принято решение отменить занятия и закрыть школу. Поэтому принцесса Шарлотта и принц Джордж проведут две недели со своими родителями – герцогами Кембриджскими.

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Отметим, что на данный момент многие города по всему миру закрываются из-за коронавируса. В Украине пока нет подтвержденных случаев заражения опасным вирусом.

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