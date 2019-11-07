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Лучшая подруга Уитни Хьюстон подтвердила роман со звездой: все подробности

Легендарная певица скрывала отношения с женщиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Фото: Getty Images

Лучшая подруга легендарной американской певицы Уитни Хьюстон подтвердила слухи о том, что у звезды были бисексуальные наклонности, о которых ранее говорил ее супруг Робин Кроуфорд. Отметим, что мужчина первым заговорил о бисексуальности звездной супруги и отметил, что за 14 лет совместной жизни знает о звезде все.

Также из видео узнайте неизвестные факты из жизни Уитни Хьюстон:

Впрочем, на откровенное признание решилась и ее ассистентка, а в последствии подруга – Робин Кроуфорд. В своих мемуарах "Моя жизнь с Уитни Хьюстон", женщина призналась, что имела со звездой романтические отношения, а познакомились они в Нью-Джерси в 1980 году. Тогда и начался их роман. В то время за нетрадиционную ориентацию осуждали, поэтому Уитни не хотела афишировать их чувства.

Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон
Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон
Фото: Instagram.com

"Именно этим летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда мы поцеловались. Это не было запланировано, это просто произошло. Это было прекрасно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе. Она сказала, что если люди узнают о наших отношениях, то будут использовать это против нас. Поэтому я держала все в секрете. Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки: "гей", "лесбиянка", а просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда", – приводит слова Кроуфорд издание NBC.

Напомним, Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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