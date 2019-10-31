"Похорошел после женитьбы": Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

Звездные супруги наслаждаются отдыхом в Мексике

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились на отдых в Мексику и теперь публикуют в Instagram красочные фотографии с отпуска. Недавно певец удивил поклонников сменой имиджа, а теперь показал яркое совместное фото со своей звездной супругой.

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Так, на своей странице в Instagram Потап поделился новым кадром, на котором он вместе с Настей Каменских позирует на фоне лазурного океана и пальм. Многие подписчики отметили, что артист после свадьбы очень похорошел и заметно сбросил вес. Некоторые фанаты написали, что Алексей Потапенко выглядит стройнее, чем сама артистка.

Потап и Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/realpotap

Как видно с Instagram-stories, даже на отдыхе супружеская пара не дает себе расслабляться – правильное питание и утренние пробежки никто не отменял.

К слову, недавно Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante. Отметим, зажигательный трек уже покоряет мировые чарты.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком. Артистка также призналась, почему плакала на красной дорожке латиноамериканской "Грэмми", и рассказала об успехе первой испаноязычной песни Peligroso, которая 6 недель подряд держала позиции в наиболее авторитетном международном чарте Billboard.

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