Похожа на папу: Рианна впервые показала снимки с родителями

Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой

Рианна. Фото: Getty

Известная певица Рианна, которая недавно анонсировала новый альбом, впервые показала в социальных сетях фотографии со своими родителями. Рианна опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Рианна со своим отцом Фото: instagram.com/badgalriri

На фото певица позирует дома на Барбадосе с мамой Моникой Брэйтвейт и отцом Рональдом Фенти.

Рианна с родителями Фото: instagram.com/badgalriri

"Дом", – лаконично прокомментировала снимок звезда.

Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой и подчеркнули ее сходство с папой.

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Напомним, еще в 2016 году режиссер Питер Берг ("Хэнкок", "Уцелевший") объявил о том, что работает над картиной о певице, но с тех пор о предстоящей ленте ничего не было слышно. Судя по всему, фильм, посвященный жизни и творчеству певицы, и правда скоро выйдет на экраны. В интервью изданию SlashFilm Берг рассказал, что релиз картины может состояться уже через два месяца.

30-летняя американская певица Рианна рассталась со своим бойфрендом – арабским миллиардером Хассаном Джамилем.