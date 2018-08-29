Похожа на папу: Рианна впервые показала снимки с родителями
Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой
Известная певица Рианна, которая недавно анонсировала новый альбом, впервые показала в социальных сетях фотографии со своими родителями. Рианна опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
На фото певица позирует дома на Барбадосе с мамой Моникой Брэйтвейт и отцом Рональдом Фенти.
Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой и подчеркнули ее сходство с папой.
Напомним, еще в 2016 году режиссер Питер Берг ("Хэнкок", "Уцелевший") объявил о том, что работает над картиной о певице, но с тех пор о предстоящей ленте ничего не было слышно. Судя по всему, фильм, посвященный жизни и творчеству певицы, и правда скоро выйдет на экраны. В интервью изданию SlashFilm Берг рассказал, что релиз картины может состояться уже через два месяца.
30-летняя американская певица Рианна рассталась со своим бойфрендом – арабским миллиардером Хассаном Джамилем.