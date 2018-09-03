Похожи на папу: Сильвестр Сталлоне опубликовал трогательное фото с семьей

Дочери звезды давно вызывают у публики повышенный интерес

Сильвестр Сталлоне. Фото: Getty

72-летний Сильвестр Сталлоне, который согласился опять играть Рэмбо, провел в кругу семьи все выходные. Вместе с 50-летней женой Дженнифер и дочерьми, 22-летней Софией, 20-летней Систин и 16-летней Скарлетт, он побывал на свадьбе друзей. Семейным снимком актер и поделился с подписчиками в Instagram.

Сильвестр Сталлоне со своей семьей Фото: instagram.com/officialslystallone

"Очень красивая семья", – справедливо отметили интернет-пользователи.

Дочери звезды давно вызывают у публики повышенный интерес. Оно и неудивительно: полтора года назад они все вместе украсили обложку журнала Harper's Bazaar, а через несколько месяцев Систин и София стали звездами рекламной кампании Dolce & Gabbana.

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В мир моды это трио (особенно старшая дочь звезды) идет очень уверенным шагом. Очевидно, что дочери Сталлоне решили пойти по стопам своей матери и актерской карьере предпочли работе в fashion-индустрии.

Напомним, недавно 20-летняя София и 18-летняя Систин Сталлоне снялись в купальниках на пляже. Снимки красотки опубликовали на своих страничках в Instagram и получили массу комплиментов от фанатов.