Похудевшая Адель устроила настоящую рождественскую вечеринку: интересные фото
Певица выглядит счастливой
Известная британская певица Адель, которая сильно похудела, в очередной раз поразила поклонников своей стройностью. На своей странице в Instagram 31-летняя певица показала черно-белые снимки, сделанные во время рождественской вечеринки, на которых позирует с главными персонажами праздника – Санта-Клаусом и Гринчем.
Недавно Адель показала своего нового парня, смотрите подробности в видео:
На снимках певица позирует в черном шелковом платье с разрезом до бедра, который подчеркивает ее фигуру.
"Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Счастливого Рождества и счастливых праздников", – написала Адель в описании к фотографии.
Поклонники звезды пришли в восторг от ее преобразования.
Напомним, что фанаты в последнее время замечают настоящие преображения артистки и все после ее развода с мужем. Сначала певица сильно похудела, потом заметно похорошела, изменив стиль.
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