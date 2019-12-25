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Похудевшая Адель устроила настоящую рождественскую вечеринку: интересные фото

Певица выглядит счастливой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Адель
Адель
Фото: Getty Images

Известная британская певица Адель, которая сильно похудела, в очередной раз поразила поклонников своей стройностью. На своей странице в Instagram 31-летняя певица показала черно-белые снимки, сделанные во время рождественской вечеринки, на которых позирует с главными персонажами праздника – Санта-Клаусом и Гринчем.

Недавно Адель показала своего нового парня, смотрите подробности в видео:

На снимках певица позирует в черном шелковом платье с разрезом до бедра, который подчеркивает ее фигуру.

Адель на вечеринке
Адель на вечеринке
Фото: instagram.com/adele

"Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Счастливого Рождества и счастливых праздников", – написала Адель в описании к фотографии.

Адель на вечеринке
Адель на вечеринке
Фото: instagram.com/adele

Поклонники звезды пришли в восторг от ее преобразования.

Напомним, что фанаты в последнее время замечают настоящие преображения артистки и все после ее развода с мужем. Сначала певица сильно похудела, потом заметно похорошела, изменив стиль.

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